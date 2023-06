Mareggiate senza fine, cumuli di residui tornano a ricoprire la spiaggia

Ancora mareggiate e residui che devastano la spiaggia a Termoli

TERMOLI. Enorme il problema della pulizia della spiaggia dai residui delle mareggiate, perché non si fa a tempo a toglierli dall’arenile che si accumulano in quantitativi addirittura superiori. Le mareggiate portano sulla battigia materiale alluvionale, proveniente dal Nord, che si combina anche con quanto trasportato dai corsi d’acqua nostrani; d’altronde l’intera stagione primaverile è stata caratterizzata dal maltempo.

Proprio per venire incontro alle esigenze di tutti, c’è stata la deroga anche sugli orari per l’attività di rimozione dei rifiuti coi mezzi meccanici, oltre a estendere la fascia di sabbia su cui operare.

«Persiste la situazione di emergenza causata dai recenti fenomeni alluvionali che hanno interessato l’Adriatico, con il continuo e quotidiano riversamento in spiaggia di abnormi quantità di detriti e rifiuti di ogni tipo trasportati dal mare (tra cui tronchi, ceppi, cannucce ed altro materiale legnoso o vegetale accumulatosi sulla battigia in seguito a mareggiate) che interessa anche la spiaggia del Comune di Termoli; tale inconveniente continua a provocare pericoli per l’incolumità pubblica e privata della popolazione turistica e residente che richiede la legittima fruizione dell’arenile; sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti predetti, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza normali; tale situazione comporta la rimozione di un quantitativo di rifiuti straordinario, che non può essere gestito attraverso le modalità di raccolta ordinariamente previste.

È necessario, per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, disporre che gli interventi di pulizia straordinaria delle spiagge vengano effettuati nell’arco dell’intera giornata, senza limitazioni di orario e in deroga alle prescrizioni sulla pulizia degli arenili, fino al termine della situazione emergenziale, che sarà sancito con apposita ordinanza. L’ordinanza ordina di eseguire, per ragioni di sicurezza e incolumità, gli interventi di pulizia meccanizzata straordinaria delle spiagge».

Intanto, anche gli operatori balneari si sono adoperati con altri mezzi, cercando di agevolare poi la raccolta delle ruspe al lavoro per il Comune.

Galleria fotografica