All'ospedale distributori automatici non ci sono, ma al personale è vietato andare al bar

TERMOLI. Da tempo all’ospedale San Timoteo non ci sono più le macchinette che distribuiscono snack e bevande, prima della riapertura del bar, addirittura, era impossibile trovare l’acqua in viale San Francesco, bisognava portarla da fuori. Ma secondo il regolamento Asrem al bar i dipendenti non ci potrebbero andare.

A ribadirlo una circolare interna a firma della commissaria straordinaria Evelina Gollo, che vieta di recarsi nelle ore di turno e di servizio nei bar ubicati nelle sedi Asrem. Diniego anche non riguarda soltanto Termoli e l'ospedale San Timoteo, ma è stata inviata ai direttori sanitari di Presidio, ai direttori di Dipartimento, ai direttori di Distretto e ai direttori delle Articolazioni aziendali, con data protocollata del 14 giugno scorso: «L'Azienda ha ripetutamente richiamato l'attenzione del personale dipendente sul divieto di recarsi nei bar ubicati nelle sedi aziendali durante l'orario di lavoro (datate 2012 e 2016). Sull'argomento si ritiene necessario sollecitare i dirigenti in indirizzo al controllo del rispetto delle disposizioni sopra richiamate, rammentando gli obblighi di vigilanza previsti dai vigenti Regolamenti aziendali sulla disciplina dell'orario di lavoro. Si invita a dare alla presente massima divulgazione tra tutto il personale», si conclude la nota, firmata anche dal direttore amministrativo Antonio Lastoria.

Come dissetarsi allora, in servizio? Sarebbe il caso di ripristinare i distributori automatici.