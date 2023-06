«Mio figlio è cresciuto in autostima grazie a voi», parla la mamma di un alunno speciale

TERMOLI. Sono quelle testimonianze che ci rinfrancano, detto molto sinceramente, perché mostrano quel lato umano che dovremmo riscoprire sempre più, a partire da noi stessi. La madre di un alunno speciale del liceo scientifico Alfano di Termoli, Alberto il suo nome, che ha frequentato la 1^ E ha voluto esternare, a conclusione dell’anno scolastico, tutto il proprio ringraziamento per come il ragazzo è stato accolto nell’istituto., rivolgendosi direttamente alla dirigente scolastica Concetta Rita Niro.

«Alla fine di quest'anno scolastico molto particolare, vorrei ringraziare la dottoressa Concetta Rita Niro, preside del liceo scientifico Alfano di Termoli. Grazie alla sua grande umanità, che mette sempre davanti a tutto e tutti, i diritti dell’essere umano, non fermandosi all’apparenza o al lustro dell’esteriorità. Questo suo modo di essere, ha aiutato mio figlio a crescere in sicurezza ed autostima, perché nonostante le sue “difficolta”, ha creduto nelle sue possibilità, raggiungendo il completamento del primo anno scolastico, con un buon risultato.

Ringrazio anche tutto il corpo docente, che lo ha considerato uno studente come tutti gli altri, con lo stesso diritto all’istruzione. Immensa la soddisfazione di tutti per questo brillante risultato, visto che talvolta è più facile allontanare il problema, che affrontarlo. Il Problema della disabilità soprattutto nelle scuole è un tema ancora molto delicato e ci sono ancora molte barriere mentali e architettoniche. Ma probabilmente parlo da genitore abituato a battersi, per evitare che venga negato ogni diritto al proprio figlio, affinché possa vivere una vita dignitosa, perché tutto questo dovrebbe essere semplice normalità, e invece è una continua lotta.

Nonostante tutto auguro ad ogni genitore che, ogni giorno lotta per i diritti dei propri figli, ad avere la mia stessa fortuna, di incontrare sul cammino di crescita dei propri ragazzi, persone dal grande cuore come la dottoressa Concetta Rita Niro e tutti i professori del Liceo Scientifico Alfano di Termoli oltre tutto il personale scolastico qualificato e compagni meravigliosi di classe, che hanno fatto il possibile per rendere questo anno più bello. Grazie di cuore a tutti da una Mamma che crede che il Cuore buono delle persone fa la differenza. Grazie infinite... dalla mamma di Alberto della 1° E del Liceo Scientifico Alfano di Termoli».