Giorni di mareggiate e sulla spiaggia libera la situazione è ancora critica

TERMOLI. Una situazione simile proprio in corrispondenza della stagione turistica non si era mai avuta. L’emergenza mareggiate sta divenendo insostenibile e purtroppo a risentirne è il turismo, o meglio la vocazione all’accoglienza della nostra costa.

Giorno dopo giorno si accumulano sull’arenile quantitativi significativi di residui vegetali per la gran parte, trasportati a riva dalle onde. Adesso la situazione presa di petto è quella nei tratti dei lidi balneari, ma ci sono gli ampi spazi di spiaggia libera, già al centro dell’attenzione generale, dove se possibile il quadro è persino peggiorato.

«Pur essendo a conoscenza del tragico evento alluvionale avvenuto in Emilia Romagna, e di conseguenza l'enorme quantità di detriti che si sono riversati nel mare Adriatico. Ci sono ancora tratti di spiaggia nei quali per poter fare anche una semplice passeggiata sull'arenile, sono necessarie delle scarpe da trekking. Zone frequentate da turisti e da proprietari che versano al comune le dovute imposte, per questo chiediamo che si provveda al più presto.

Dall'ex Glower in poi, non è avvenuto ancora nessun passaggio, e la situazione è diventata critica, anche perché ogni giorno si continuano ad accumulare detriti, e più si accumulano più il lavoro di pulizia e smaltimento diverrà difficile. Mi auguro che in tempi celeri, si provveda alla pulizia di quei tratti di arenile completamente abbandonati, per permettere a cittadini e turisti di usufruire delle nostre meravigliose spiagge», lo sfogo che abbiamo raccolto.