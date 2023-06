“Capaci di crescere in Molise 2023”: in rete il video del flash mob

Per non dimenticare

Per non dimenticare sab 17 giugno 2023

“Capaci di Crescere in Molise 2023”

TERMOLI. Flash mob degli studenti termolesi “Capaci di Crescere in Molise 2023” per il contrasto alle mafie.

Durante l’evento “Capaci di crescere in Molise 2023” organizzato da Fondazione Ebbene – Rete nazionale di prossimità, Kairos cooperativa sociale arl Onlus Ets e A.T.S. cinematografica Lilly E.T.S., con il patrocinio della Fondazione Giovanni Falcone e del Comune di Termoli, tenutosi a Termoli presso il parco comunale “Girolamo La Penna” il 23 maggio scorso in occasione dei trentuno anni dalla strage di Capaci, le ragazze e i ragazzi delle scuole “Oddo Bernacchia”, “Maria Brigida” e “Achille Pace” hanno realizzato con la regia di Simone D’Angelo un flashmob dal titolo “Capaci di crescere in Molise 2023”, uno strumento di sensibilizzazione che le realtà del Terzo Settore molisane contribuiranno a diffondere su tutto il territorio nazionale attraverso la Rete di Prossimità della Fondazione Ebbene di cui sono punti nodali, con la finalità di costruire, attraverso il ricordo della Strage di Capaci, ponti di legalità per le nuove generazioni che non hanno vissuto gli anni orribili delle stragi. Alle alunne e agli alunni delle scuole coinvolte, protagonisti attivi dell’iniziativa, ai loro docenti e Dirigenti, rivolgono la loro gratitudine Simone D’Angelo - regista e presidente dell’Associazione Lilly, Nicola Malorni - consigliere comunale e presidente dalla Kairos.

Attraverso questo lavoro sinergico tra Istituzioni e Terzo Settore, le studentesse e gli studenti termolesi contribuiscono ad alimentare le azioni di promozione della legalità del Polo educativo del quartiere popolare di Librino, avviate nel 2015 a Catania, in seguito alla confisca di un Bene sottratto all’incuria e alla criminalità - Villa Fazio – oggi frequentato da ragazzi e famiglie e simbolo di legalità conquistata che accoglie chi vuole lavorare sul cambiamento.