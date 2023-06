Termoli Comics & Games: incontri a fumetti

TERMOLI. Un fiume di persone di tutte le età e da ogni parte d’ Italia scorre lungo le vie del centro di Termoli in occasione del primo giorno del Comics And Games, organizzato dai noti youtuber locali Mario Palladino e Nicola Palmieri in arte “Quei Due Sul Server”. La fiera si estende da Piazza monumento, dove è presente il palco principale, che nel corso della giornata ha ospitato vari personaggi del web e non, su tutti Blanchette, Jematria, Arnaldo Pangia, fino ad arrivare a Piazza Sant’Antonio ed al borgo antico, nei quali sono presenti numerosi stand che offrono una vastissima gamma di prodotti inerenti al mondo dei fumetti e dei videogame.

Manga, carte collezionabili, funk pop, magliette e poster a tema, giochi da tavolo sono tra gli articoli più presenti sui banconi dei padiglioni, conditi dalla presenza di fumettisti ed altre attività come ad esempio la realtà virtuale, dando così la possibilità a tutti i visitatori di godersi al meglio l’iniziativa e di immergersi nell’universo di fantasia da loro preferito.

Ogni giornata verrà conclusa con un concerto sul palco principale che, per la serata di apertura, ha visto esibirsi “Gli scoppiati”.

Il divertimento e le esposizioni proseguiranno anche oggi e domani, donando così agli appassionati un fine settimana di svago e intrattenimento all’insegna del fumetto.

Galleria fotografica