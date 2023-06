Le giuste "informazioni" sulle patologie dello spettro autistico

TERMOLI. Presso la sala convegni della sede Sae 112 di Termoli, giornata di informazione sul tema dell’autismo organizzata dall’associazione Angsa Molise, in collaborazione con l’Angsa Basilicata, per educare e supportare le famiglie e i docenti che sono a stretto contatto con persone e soprattutto bambini affetti da questa condizione neurologica che influisce sulla comunicazione sociale dell’individuo e nel rapporto con le altre persone e rappresenta una delle condizioni più complesse che, nei casi più gravi, diviene difficilmente gestibile rendendo necessario un livello elevato di supporto per la loro formazione e vita quotidiana.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente dell’associazione Angsa Molise Paolo Donnarumma, che ha ringraziato tutti coloro che hanno scelto di partecipare, augurandosi che questo primo incontro non sia anche l’ultimo che si organizzerà sul territorio molisano, lasciando poi la parola alla psicologa nonché terapeuta, Debora Benatti.

La dottoressa ha iniziato il suo intervento illustrando quali sono i comportamenti problematici che portano questo disturbo, soffermandosi sui fattori d’intensità, la frequenza e la durata degli stessi sottolineando che essi sono tali da mettere in pericolo la sicurezza fisica propria e degli altri. Questi comportamenti possono essere caratterizzati da aggressività fisica e verbale o da condotte autolesive e chi presenta queste difficoltà vengono valutate socialmente in modo molto negativo.

“Alla base della riuscita di ogni trattamento c’è l’alleanza psicoeducativa” da attuarsi “prima con il bimbo poi con gli altri significativi; non è possibile intervenire in un contesto di sfiducia e conflittualità, ma bisogna creare il giusto clima per diventare migliori alleati” afferma la dottoressa, e ciò con il fine di arrivare ad un accordo tra le persone che fanno parte della rete di riferimento del soggetto per definire il comportamento “problematico” su cui si vuole intervenire.

Ha poi proseguito sulla questione delle stereotipie, ovvero quella serie di movimenti ripetitivi del corpo senza apparente significato adattivo nel contesto ambientale in cui si verificano; esse sono particolarmente importanti in quanto generano un peggioramento della qualità della vita dell’individuo ed interferiscono con le opportunità di apprendimento, con il funzionamento quotidiano, oltre a danneggiare l’immagine sociale della persona.

Alla fine del training sono stati rilasciati degli attestati di partecipazione a tutti coloro che hanno partecipato.