Riqualificazione dell'area vicina al Crocifisso, parte la procedura di gara

TERMOLI. Nella serie di interventi in corso di programmazione e realizzazione sul territorio comunale, non passa inosservato il progetto compreso tra via Martiri della Resistenza e via Montecarlo.

Obiettivo è la riqualificazione dell’area, mediante la realizzazione di un parcheggio a raso per autoveicoli avente duplice funzione, come destinazione-scambiatore, completo di percorsi pedonali e marciapiedi, impianto di illuminazione pubblica, rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche, sistemazione a verde e realizzazione di un piccolo campo per attività ludico-ricreative.

L’importo complessivo dell’intervento è di 637.748,65 euro, di cui e 512.675 a base d'asta e 7.370,67 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse è stato pubblicato lo scorso 5 giugno e si rivolge a cinque imprese selezionate dall’amministrazione comunale.

La procedura di affidamento dei lavori rientra nella programmazione comunitaria 2014-2020, come strategia urbana e realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto.

La procedura negoziata prevede l’affidamento attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.