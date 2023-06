Dall'ultima domenica di primavera all'estate vera, in arrivo la prima ondata di caldo

TERMOLI. Ultima domenica di primavera, stagione che stavolta è stata foriera di maltempo, devastazioni e lutti in alcune zone del Paese, non solo l'Emilia Romagna, ma anche di danni sul nostro territorio, dove agricoltori da una parte, ma anche gli imprenditori turistici, hanno avuto il loro bilancio negativo.

Finalmente, proprio nell'approssimarsi del passaggio di consegne con l'estate, col solstizio fissato al 21 giugno, vede un quadro climatico più stabile, con l'innalzamento delle temperature e lo skyline che offriamo in questo articolo, dal nostro osservatorio privilegiato a Piè di Castello, è benaugurante.

Ma cosa dicono le previsioni? Per gli esperti di 3bmeteo, «Se fino alla prima metà di giugno l'anticiclone è stato il grande assente e il clima si è mantenuto relativamente fresco e spesso instabile, per i prossimi giorni comincia a delinearsi un trend completamente opposto. Questa volta l'anticiclone è intenzionato a divenire il grande protagonista e lo farà con l'ausilio di correnti calde in risalita direttamente dal Nord Africa. Nel corso della prossima settimana il tempo si manterrà in prevalenza stabile (anche se non mancheranno alcuni locali break temporaleschi) e le temperature aumenteranno giorno dopo giorno fino a superare diffusamente e abbondantemente i 30°C».

