Costa presa d'assalto dai giovani per Termoli Comics&Games, verso il gran finale

Termoli Comics&Games: intervista a Mario Palladino e Nicola Pamieri

TERMOLI. Buona, anzi, buonissima la prima. E pace a chi ha trovato qualche disagio di natura “stradale”, ma si può sempre migliorare.

La prima edizione della rassegna Termoli Comics&Games By QDSS ha suscitato grandissimo interesse, proiettando la città in un settore di nicchia che riesce ad abbracciare diverse generazioni, non solo i più giovani, perché fa leva sulla spensieratezza, sulla passione, sui ricordi, insomma, momenti lieti vissuti da tutti.

Poi, c’è proprio chi ne fa uno stile di vita. Il centro storico di Termoli gremito di colori e di persone, una destagionalizzazione perfetta, che ha beneficiato anche della tregua del maltempo, seppure il vento non fa mancare la sua presenza. Borgo antico, piazza Sant’Antonio, corso Nazionale e Piazza Monumento rappresentano i punti cardinali di un festival dedicato a fumetti e videogiochi che gli organizzatori, Nicola Palmieri e Mario Palladino, ossia “Quei due sul server” hanno voluto portare in riva all’Adriatica, proprio perché sulla riviera orientale non ci sono così tanti eventi, da qui l’idea di radicarla all’ombra del Castello Svevo.





Stamani si parte con la terza giornata, l’ultima, dopo l’esordio di venerdì scorso e il boom di ieri, dove in piazza Monumento abbiamo anche ascoltato quelle sigle dei cartoni mitici di anni Settanta e Ottanta che hanno cullato leve intere di ormai ex giovani.

Festival che riserva al suo pubblico appassionato di fumetti, cosplay, videogiochi e cultura pop in generale.

La rassegna si conclude oggi, ancora una chance per visitare gli standisti chiamati dare colore al nostro bellissimo belvedere. Durante il festival, gli appassionati hanno la possibilità di immergersi in un mondo di creatività e fantasia, partecipando a workshop, incontri con autori, mostre, spettacoli e tanto altro ancora. Termoli Comics rappresenta una tappa fondamentale per la promozione della cultura e dell'arte sulla costa adriatica.