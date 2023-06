Ordinanza dell'Anas: lavori sul viadotto Petrara della Tangenziale fino a settembre

TERMOLI. Non sarà chiuso il cantiere stradale dell’Anas sul viadotto della Tangenziale Nord di Termoli entro l’inizio dell’estate, come era stato riferito mesi fa, nell’interlocuzione tra amministrazione comunale e l’ente proprietaria della strada statale 709. I lavori per il consolidamento del viadotto Petrara proseguiranno anche per la stagione estiva 2023. Lo si evince dall’ordinanza della stessa Anas, che si estende al 15 settembre prossimo quanto meno, nel tratto compreso tra il km 6,230 e il 6,724.

L'Impresa appaltatrice ha chiesto di confermare il restringimento simmetrico della carreggiata, la limitazione di velocità a 50 km/h e il divieto di sorpasso; il direttore dei lavori ha valutato la richiesta dell’impresa ritenendo necessaria l’emissione dell’ordinanza, al fine di eseguire la regolare esecuzione dei lavori.

L’impresa Cogema Srl, restando unica responsabile, assume la presente ordinanza e provvede alla cantierizzazione ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza e fluidità del traffico in corrispondenza delle aree di cantiere, facendosi carico della piena responsabilità in ordine alla predisposizione ed al mantenimento del cantiere dei lavori oggetto dell'appalto. Inoltre, sarà a carico della stessa impresa tutto quanto necessario per la regolamentazione del traffico con proprio personale nell’eventualità del passaggio dei mezzi di soccorso adibiti a particolari urgenze o in caso di particolare intensità del traffico.