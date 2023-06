Rientro "infernale" dopo la domenica sulla costa, semafori e polemiche

TERMOLI. Esodo e controesodo domenicale, ma sulle direttrici molisane, Bifernina e Trignina, semafori sui cantieri e code infinite.

E’ quanto hanno lamentato gli automobilisti di ritorno dalla giornata di vacanza trascorsa sulla costa, di rientro verso il capoluogo e nelle zone interne del Molise.

La questione è annosa e non riguarda solo la viabilità delle principali arterie molisane, ma anche tratti costieri, solo di ieri la notizia che abbiamo dato sul viadotto della Tangenziale Nord, ma la casistica è ampia.

La necessità di provvedere alla riqualificazione di strade e ponti è ineluttabile, ma sull’organizzazione degli interventi e sulle tempistiche gli utenti della strada hanno qualcosa da dire, anzi, più di qualcosa: «Situazione infernale sul primo viadotto che sale alla diga, siamo stati in fila a lungo, dal bivio di Larino c’è voluta più di un’ora per arrivare al primo semaforo, con cane a bordo. Occorre la presenza degli omini al semaforo, che ieri erano assenti, per disciplinare meglio la circolazione a seconda dei flussi. Abbiamo interpellato anche le forze dell’ordine e questa coda persino in assenza di incidenti».

Come per ogni estate immaginiamo ci sarà uno stop ai cantieri nel periodo turisticamente più caldo, ma forse nei fine settimana era da rivedere già dalla tarda primavera, cosa accadrà, ad esempio, al rientro di domenica prossima, quando i molisani per giunta sono chiamati anche alle urne?