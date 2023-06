Piccoli Comuni, nuovi contributi per gli incarichi dei segretari

MOLISE. Nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno, n. 136 è stato pubblicato il D.P.C.M. 1° maggio 2023, che relativamente ai Comuni fino a 5mila abitanti ridetermina in base al nuovo Ccnl gli oneri relativi al costo annuo del personale con contratto a tempo determinato assunto per iniziative di assistenza tecnica per il PNRR e disciplina il relativo contributo, oltre al contributo previsto per sostenere, sempre nei piccoli Comuni, gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali.

Il decreto, previsto dall’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è finalizzato a supportare i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026.