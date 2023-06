Col primo caldo prende corpo la movida balneare

TERMOLI. «È stata una bella giornata, era da un po' che non passavo una giornata in spiaggia con i miei amici, e questa è stata l'occasione ideale per farlo», prove tecniche di estate e movida stagionale nella prima vera domenica balneare, dopo la primavera bizzosa e tempestosa del 2023.

Lidi presi d’assalto anche per gli immancabili appuntamenti pomeridiani e serali, «mi è piaciuto stare in compagnia di amici e musica in spiaggia fino al tramonto».

La prima domenica che finalmente è stata accompagnata da una temperatura estiva, ha portato con se una grande affluenza di persone sulle spiagge termolesi, ed in particolar modo di giovani, che hanno avuto modo di godersi la giornata, non solo facendo qualche tuffo, giocando a carte, a beach volley o a racchettoni, ma soprattutto ballando, saltando, e divertendosi a tempo di musica, grazie all’organizzazione di “happy hour” da parte di alcuni balneari, per permettere ai ragazzi di svagarsi e passare del tempo di qualità in compagnia dei propri amici e coetanei.

Gli aperitivi musicali sono stati accolti con grande fervore dai giovani, che hanno avuto l’opportunità di chiudere la settimana nel migliore dei modi, intrattenendosi in spiaggia fino al tramonto, liberandosi dallo stress e dai pensieri, anche brindando con qualche birra o drink, il tutto con i piedi immersi nella sabbia.

Queste diventano anche occasione di fare nuove conoscenze e amicizie, in quanto la presenza non era solo di giovani del posto ma anche di turisti che, attratti dalla musica e dalla grande folla di persone, hanno deciso di unirsi alla festa.

Lo scenario di ieri, rappresenta un vero e proprio paradiso per i ragazzi che hanno potuto trascorre la giornata tra un bagno ed una bevuta rifrescante; questo sembra il preludio per un’estate indimenticabile, all’insegna di musica, divertimento e spensieratezza.

Insomma, buona la prima e non sarà certo l’ultima.

Galleria fotografica