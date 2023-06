Tangenziale Nord a singhiozzo, fino al 28 luglio traffico deviato

TERMOLI. Un’altra proroga che non farà felice gli automobilisti, per i lavori in corso sulla statale 709, alias la Tangenziale di Termoli. Tuttavia, stavolta è di portata inferiore rispetto a quella del viadotto Petrara, il cui cantiere è previsto fino a metà settembre.

Parliamo della biforcazione all’altezza del Sinarca, che vede l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata sull'impianto di illuminazione della galleria Sinarca tra il km 5+111 e il km 5+396 della SS 709 "Tang. di Termoli", si rendono necessari ulteriori tempi rispetto alle previsioni contrattuali. A richiederlo la RTI Spada Srl - Califel Srl - Gestione Industrie Venditti Srl - SGM Impianti Srl lo scorso 12 giugno. La proroga ha effetto fino al 28 luglio e prevede l’uscita verso la SP 113, prima di entrare sulla statale 16 Adriatica.