Trentamila presenze, fa centro Termoli Comics&Games

TERMOLI. “ Un successo dai grandi numeri la prima edizione del Termoli Comics&Games”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile al termine della prima edizione della manifestazione che ha chiuso i battenti domenica sera a Termoli. Un evento itinerante che ha fatto stimare trentamila presenze in città nell’ultimo week end. Appassionati del genere e tanti curiosi si sono riversati nelle principali strade del centro città per partecipare alla prima edizione della manifestazione che ha interessato Piazza Vittorio Veneto, Corso Nazionale, Piazza Sant’Antonio e il borgo vecchio.

Musica, laboratori, concerti, personaggi in maschera, eventi e un’area stand dove acquistare oggetti ludici, pubblicazioni, card e tanto altro ancora provenienti dal mondo del fumetto e del cosplay.

“Termoli – ha continuato l’assessore Michele Barile – ha offerto un colpo d’occhio stupendo con il primo grande evento rientrante nel cartellone dell’Estate Termolese. In città nel primo vero weekend di mare, le vie del centro sono state invase da amanti del genere e da tanti curiosi che si sono mischiati alla folla per partecipare alla prima edizione di Termoli Comics&Games. Per quanto visto non posso che ringraziare gli organizzatori Nicola Palmieri e Mario Palladino, e tutti i loro collaboratori, che si sono messi a disposizione per la buona riuscita dell’evento che ha subito colpito nel segno dando, a livello mediatico, molta visibilità alla nostra città”.