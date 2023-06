«Professionalità che vanno tutelate e valorizzate»

TERMOLI. La sanità pubblica è prossima al collasso. È questo il risultato di oltre un decennio di definanziamento, di chiusure di ospedali e reparti, di tagli indiscriminati al personale, ai posti letto e ai servizi.

Al di là di queste criticità che esistono e, purtroppo sussistono, c’è chi ne tesse le lodi, per l’abnegazione, la passione e la dedizione che medici, infermieri e Oss mettono nel proprio lavoro e nella cura dei pazienti.

L’educazione, la professionalità, la dedizione traspaiono in chi nelle corsie ci vive e fa del proprio lavoro un’arte.

E lo racconta anche Nicola Vitale, Funzionario della Soprintendenza in pensione ed ex consigliere comunale.

«Al San Timoteo ci sono competenze e professionalità che vanno tutelate e valorizzate. Bisogna dare valore a ciò che abbiamo per non perdere i servizi. Il reparto di Otorinolaringoiatria per esempio, è una di quelle competenze a cui sento di esprimere riconoscenza, dando valore alla competenza e alla professionalità ma, anche al saper ascoltare con tanta disponibilità. Ci sono pazienti con la sindrome di Menier e setti nasali rotti da risistemare che sono curati in maniera eccellente. Lodevoli tutti».

Una parola di conforto, un sorriso. Gesti che vanno oltre il lavoro ma che scaldano il cuore di chi è in un letto di ospedale.