Ciclovia Adriatica, aperto il cantiere sulla statale 16

TERMOLI. Nelle intenzioni di chi ha promosso interventi come la ciclovia Adriatica, che comprende il tratto previsto sulla costa molisana, opere come la pista ciclabile che attraversa la dorsale orientale rientra tra le azioni strategiche volte a migliorare la promozione ed il marketing turistico, atte a valorizzare i sistemi turistici complementari di mare, monti, laghi, alberghi diffusi, borghi, finalizzati a promuovere uno sviluppo turistico integrato ecosostenibile e del benessere.

In Molise, coi quattro comuni costieri, per lo Sviluppo del turismo ambientale e ricreativo con una dotazione di 5 milioni di euro si è varato il progetto di valorizzazione di un sistema diffuso del mare attraverso la mobilità turistica sostenibile.

Una pista ciclabile che va da Campomarino a Montenero di Bisaccia, passando per Termoli e Petacciato.

Il 29 marzo sono stati consegnati i lavori del primo lotto, per la realizzazione della nuova ciclovia Adriatica che prevedono la costruzione di una nuova pista ciclabile in vari punti dei comuni costieri molisani.

Due mesi dopo, l’impresa aggiudicataria dei lavori, la società A-Stra spa, ha richiesto l’autorizzazione al subappalto sui lavori di “scavo e movimento terra, fornitura e posa in opera di misto, opere in cemento armato, opere di carpenteria in ferro, posa in opera di cordoli stradali, nolo mezzi” alla Ditta “Cost Cam srl” e da alcuni giorni il cantiere si è insediato, all’uscita della SP 113 che collega la statale 16.

Il primo step ha visto la gara d’appalto espletata nell’inverno scorso, a poco meno di 3,4 milioni di euro, parallelamente, è stata firmata anche la convenzione per utilizzare i fondi del Pnrr, altri 22 milioni e mezzo di euro, con la Regione Molise e i Comuni a stringere l’intesa amministrativa. Lavori che dovranno essere ultimati entro il 2026.