"Un momento bello e di passaggio, vivetelo con serenità", gli auguri della Sabatini ai maturandi

MOLISE. Sono 2.497 gli studenti molisani alle prese con gli esami di Stato, 1.875 alunni per la provincia di Campobasso e 622 per quella di Isernia. Si comincia domani, mercoledì 21 giugno alle 8:30 con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Il 22 giugno la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato. Per gli istituti professionali di nuovo ordinamento la seconda prova scritta non riguarda più specifiche discipline ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo correlati.

Il direttore dell'ufficio scolastico Anna Paola Sabatini, alla vigilia della maturità ha mandato, a tutti gli studenti molisani il suo augurio.





"Un grandissimo in bocca al lupo e un abbraccio a tutte le studentesse e gli studenti che, in queste ore, si apprestano ad affrontare l'esame di maturità. È un momento importante, di passaggio. Vivetelo con serenità. Segna davvero il passaggio alla vita adulta e lo ricorderete tutta la vita. Per questo deve essere un ricordo bello e positivo".