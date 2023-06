Sea Cleaners, gli «spazzini del mare» hanno raccolto quasi 27 tonnellate di rifiuti

TERMOLI. Al termine le uscite mirate alla raccolta dei rifiuti in mare del progetto Termoli Sea Cleaners

Il progetto, della durata di 18 mesi, è stato finanziato con 604.471,10 dei Fondi Feamp 2014-2020

Promotore e capofila è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, con la fattiva collaborazione di 73 unità da pesca aderenti all’Associazione Armatori Pesca del Molise, Agci Agrital, Gls - Servizi Marittimi e Pescatori Molisani Fedagripesca-confcooperative e Cogevo.

Al progetto collabora anche il Crea del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che valuterà la realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata a generare valore economico dai rifiuti rinvenuti in mare.

Il progetto ha permesso ai pescatori di diventare dei veri e propri “Spazzini del Mare”, riuscendo a ripristinare aree marine inquinate dai rifiuti e contribuendo alla riduzione del fenomeno delle reti fantasma. Le imbarcazioni aderenti all’iniziativa hanno realizzato la raccolta dei rifiuti marini pescati sia durante le normali attività di pesca che nel corso di uscite mirate. Tutte le attività sono state disciplinate da un apposito protocollo, condiviso con tutti gli attori della filiera (associazioni, armatori, pescatori, Guarda Costiera, ditta di smaltimento e riciclo), che considera tutte le fasi necessarie: dalla raccolta allo stoccaggio, fino al conferimento dei rifiuti raccolti in mare. Il progetto ha ottenuto una proroga fino al 30 ottobre 2023.

Domani sarà effettuata una delle ultime uscite mirate per la raccolta dei rifiuti marini.

Il rientro dell’unità è previsto per le ore 12 presso il molo nord del porto di Termoli. A cui seguiranno le operazioni di smaltimento dei rifiuti e delle misurazioni e delle analisi del pescato.

Saranno effettuate le riprese video utili alla realizzazione di un video progettuale ai fini della divulgazione delle attività svolte. La raccolta accidentale è iniziata da gennaio 2023 invece quella mirata che ha previsto la presenza a bordo dei ricercatori Izsam è cominciata il 01.05.2023 e terminerà in data 30.06.23. In totale sono state effettuate 48 uscite per la raccolta mirata dei rifiuti marini.

Al 31.05.23 durante le raccolte mirate e le raccolte accidentali (dati elaborati da gennaio a maggio) sono stati raccolti dai motopescherecci di Termoli in un totale di 26.544 kg di rifiuti marini:

10234 Kg di indifferenziato

7500 Kg di reti e funi

5360 Kg di legno

2750 Kg di plastica pet

640 Kg di ferro

60 Kg di vetro

per un totale di 1466 conferimenti da parte dei pescatori.

Durante le raccolte mirate dei rifiuti marini è stato ovviamente rinvenuto anche il pescato. Questo pescato è stato sottoposto ad analisi biometriche. Infine il pescato in esubero non necessario ai fini scientifici è stato dato in donazione in totale sono stati donati alle associazioni:

Caritas Termoli

Onlus “Iktus”

Il Noce – Comunità pedagogico-riabilitativa per il recupero delle dipendenze patologiche

Frati Francescani - Termoli

un totale di 310 Kg di pescato composto da merluzzi, triglie, suri, fragolini, sgombri ecc. ecc.

Questa scelta ha dato un importante risvolto sociale al progetto stesso. In quanto il pesce pescato durante la pesca scientifica non può essere commercializzato e quindi se non fosse stato donato, dopo essere stato sottoposto alle analisi di laboratorio, sarebbe stato destinato al macero.

A tale proposito si ringrazia il veterinario Antonio Marzoli dell'Asl di Termoli che ha effettuato il controllo del pescato ai fini della commestibilità, ogni volta prima di procedere alla donazione.

Le associazioni Armatori Molise, AGCI Agrital, GLS - Servizi Marittimi, Pescatori Molisani, Federcoopesca, Cogevo, e tutta la marineria di Termoli e della Regione Molise, sono grati all’IZSAM di Teramo per avergli dato la possibilità di fare effettivamente la loro parte nella raccolta dei rifiuti.

Confermano al Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli Sergio Mostacci e agli operatori della Guardia Costiera la loro riconoscenza per il rilascio delle previste autorizzazioni, ringraziando il sindaco di Termoli Francesco Roberti per l’assegnazione dell’area di raccolta rifiuti in ambito portuale, senza la quale il progetto non sarebbe potuto esistere. Inoltre, un grazie speciale va alla biologa Giuseppina Mascilongo di Termoli che ha preparato il progetto dalla prima presentazione all ultima uscita a mare insieme ai pescatori di Termoli.