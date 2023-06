Fondi Pnrr per riqualificare il PalAirino, nell'appalto quota di occupazione giovanile

TERMOLI. Nell’evento inaugurale del campo da basket nel quartiere di San Pietro è emersa l’esigenza di ammodernare anche l’impiantistica sportiva al coperto in città. C’è chi ha proposto o suggerito la realizzazione di un nuovo palasport, come l’ex arbitro internazionale Enrico Sabetta.

Intanto, si metterà mano anche alle strutture esistenti, come il PalAirino, in piazza Giovanni Paolo II, su cui graviteranno fondi relativi al Pnrr.

Previsto l’intervento di riqualificazione per valorizzazione dei giovani e attività inclusive ricreative e sportive per disabili, con fondi pari a 978mila euro. Il progetto esecutivo ora è stato approvato e sono state avviate le procedure di gara. L’appalto riguarda l’esecuzione di interventi in campo edile. Le opere previste in progetto consistono nell’impiego di materiali e tecnologie innovative e, pertanto, è necessario adottare opportuni accorgimenti di natura tecnico-specialistica per la posa in opera, per i quali è necessario l’utilizzo di manodopera con alta qualifica e specializzazione;

In particolare, nella lettera di invito si dovrà prevedere che il concorrente si impegni in caso di aggiudicazione del contratto, a pena di esclusione, ad assicurare una quota pari al 10 per cento di occupazione giovanile.

Cinque saranno le imprese invitate alla procedura negoziata. Il progetto complessivamente prevede un investimento di 1.075.800 euro.