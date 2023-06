Fissata l'udienza in Cassazione sulle concessioni balneari: d-day il 24 ottobre

TERMOLI. Il Sib-Confcommercio pronto alla battaglia del 24 ottobre, giorno in cui è fissata l’udienza in Cassazione sul ricorso promosso dal Sib-Confcommercio contro le sentenze dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. L’associazione di categoria guidata da Antonio Capacchione è fiduciosa nell’esito, ma ricorda come spetti al Governo la soluzione definitiva della questione.

«Abbiamo ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite per il prossimo 24 ottobre 2023 sul ricorso da noi presentato per annullare le sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che hanno disapplicato la legge cd Centinaio e fissato il termine di scadenza delle concessioni vigenti al 31 dicembre 2023.

Si tratta di sentenze fortemente criticate dal mondo accademico (qualche autorevole giurista l'ha definita persino "inquietante") e certamente subita dalla parte rilevante della stessa giustizia amministrativa. Il Consiglio di Stato è stato detto e ripetuto, con queste sentenze in un eccesso di giurisdizione, si è sostituito al Legislatore, alla Corte Costituzionale e persino alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Era pertanto non solo opportuno ma financo doveroso la loro impugnativa davanti all'Organo giudiziario superiore costituito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Lo abbiamo fatto con il convinto patrocinio di Autorevoli giuristi come la professoressa Maria Alessandra Sandulli e il prof. Romano Vaccarella. Con questo ricorso abbiamo impedito che queste decisioni diventassero definitive. Lo abbiamo quindi fatto nell'interesse di tutti i balneari italiani indipendentemente dalla organizzazione in cui si riconoscono. Sono intervenute in giudizio a sostegno delle nostre ragioni e motivazioni anche la Regione Abruzzo e Assonat. Siamo fiduciosi nel suo accoglimento stante la pluralità, fondatezza e gravità dei vizi denunciati. Ciononostante sappiamo perfettamente che la soluzione della questione balneare non spetta ai giudici ma al Governo e al Parlamento che hanno il dovere di rivendicare la propria potestà legislativa in merito mettendo in sicurezza il settore. Come chiediamo insistentemente da tempo, ci aspettiamo che ciò avvenga con l'abrogazione della legge Draghi che, sostanzialmente, ha trascritto quanto deciso dal Consiglio di Stato.

Sarebbe grave se ciò non avvenisse».