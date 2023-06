Maturità: Da Quasimodo a Piero Angela, le tracce della prova d'italiano

MOLISE. In Molise sono 2.530 i candidati che stanno affrontando l'esame di maturità, di cui 1.902 in provincia di Campobasso, 628 in quella di Isernia.

Alle 8:30 di mercoledì 21 giugno è iniziato l'esame di Stato con la prova di italiano. Sette le tracce suddivise in tre diverse tipologie.

Appena pochi minuti dopo l’apertura delle buste sono circolate le prime indiscrezioni e poi i testi completi delle tracce della prima prova della Maturità 2023.

La prima proposta della tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) è una poesia di Salvatore Quasimodo, «Alla nuova luna», che fa parte della raccolta «La terra impareggiabile» pubblicata nel 1958. Come specificato nella traccia scritta dal Ministero, testimonia l’attenzione dell’autore per il mondo a lui contemporaneo e la sua riflessione sul progresso scientifico e sulla responsabilità degli scienziati in un’epoca di importanti innovazioni tecnologiche. La poesia è ispirata al lancio in orbita del primo satellite artificiale Sputnik I, avvenuto nel 1957.

'Gli Indifferenti' di Alberto Moravia è la seconda traccia della maturità 2023, per la tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario. Si tratta del capolavoro dello scrittore romano, pubblicato nel 1929.

Oltre a Moravia e Quasimodo, tra le tracce proposte ai maturandi c'è il brano "Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp" tratto da un testo Marco Belpoliti, per la tipologia di tipo B "Analisi e produzione di un testo argomentativo" c'è "L'idea di nazione" con un testo tratto da Federico Chabod. Ci sono poi un testo tratto da Piero Angela "Dieci cose che ho imparato" e un testo tratto da Oriana Fallaci, "Intervista con la storia", edito da Rizzoli nel 1977. Una delle tracce di attualità richiama una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che invitava a reintrodurre le prove scritte alla Maturità. La lettera fu scritta durante il periodo della pandemia.

Giovedì 22 giugno sarà la volta della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Torna ad essere elaborata dal ministero mentre lo scorso anno era stata predisposta dai singoli istituti. È prevista, infine, una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio. Anche in questo caso sarà pubblicata, alle 8:30, la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce. Conclusi gli scritti, sarà il momento del colloquio orale, secondo un calendario stabilito da ogni istituto.