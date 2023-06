«Hanno rinviato la visita a mio padre e in Cardiologia si rischia la chiusura del reparto»

TERMOLI. Sanità al centro del dibattito elettorale, ma al di là di proclami, programmi e contrapposizioni, all’ospedale San Timoteo i disagi per la carenza di medici non scemano, soprattutto nel reparto di Cardiologia, dove oltre all’ambulatorio già chiuso da tempo a rischio sono di nuovo il servizio di Emodinamica e lo stesso reparto, che dal 3 luglio rischia la chiusura.

«Stamattina hanno annullato la visita cardiologica a mio padre per mancanza di medici, dopo mesi di prenotazione e in più gli hanno detto di riprenotare per chissà quale data. Un infermiere ci ha detto che i medici che sono lì stanno andando tutti via e c'è di nuovo il rischio della chiusura dell'emodinamica».

Un corto circuito che torna, dunque, poiché da otto che ne erano, come avevamo già evidenziato, ne resteranno a breve solo 3 e non sarà possibile, con l’estate ormai arrivata, impossibile organizzare i turni sia in reparto che alla stessa Emodinamica.

Ci sarebbero delle risorse su cui puntare, tra cui cardiologi presenti al Pronto soccorso, ma andrebbero poi sostituiti senza lasciare buchi in organico, oppure spostare chi lavora sul territorio, nelle strutture dell’Asrem, ma sollecitazioni a cui non è stata data ancora risposta e la situazione è divenuta ingestibile.