«Ci siamo tolti il primo peso», auspici, speranze e dubbi al debutto nella maturità

Interviste ai maturandi a Termoli

TERMOLI. "Poteva andare meglio ma anche peggio. Spero di aver preso almeno 12”. Così dichiarano gli studenti al termine della prima prova dell’esame di maturità 2023, i quali dovranno continuare a fare gli ultimi sacrifici prima di riuscire a diplomarsi, per poi godersi finalmente l’estate che potrebbe rivelarsi la più bella e spensierata delle loro vite.

La prova prevedeva sette tracce suddivise in tre diverse categorie. La prima consisteva in un’analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, la seconda un’analisi e produzione di un testo argomentativo, la terza riguardava temi di attualità.





La scelta degli studenti, come dagli stessi testimoniato al termine della prova, è ricaduta nella maggior parte dei casi sulle tracce c1 e c2, ovvero quelle di attualità che concernevano, nello specifico, una lettera aperta del Ministro Bianchi sugli esami di Maturità e su un elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp. La decisione è stata presa poiché, a loro dire, erano le opzioni che permettevano maggiormente di spaziare e che aprivano a maggiori orizzonti, e anche perché è stata definita da alcuni "la scelta più fattibile”.

Tanti altri maturandi, invece, hanno preferito l’analisi e produzione di un testo argomentativo, ovvero le tracce B1, B2 e B3, che rispettivamente vertevano su “L’idea di nazione” di Chabod, il libro-testamento di Piero Angela “Dieci cose che ho imparato” e un brano tratto da “Intervista con la storia” di Oriana Fallaci. Alcuni studenti hanno giustificato la loro scelta definendola."quella più adatta a me” o “più idonea a ciò che avevo preparato” o ancora “quella che pensavo di poter fare meglio”.

Quasi del tutto ignorate, invece, le tracce A1 e A2, che prevedevano l’interpretazione di una poesia di Quasimodo dal titolo “Alla nuova luna” e il romanzo “Gli indifferenti” di Moravia, in quanto alcuni studenti hanno lamentato l’impossibilità di svolgerle dato che attenevano a degli autori che non avevano affrontato nel programma scolastico, cogliendoli, come hanno riferito, “completamente alla sprovvista”.

Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha fatto i suoi più grandi auguri ai ragazzi in questi giorni di ansia e preoccupazione, tramite un video pubblicato sui suoi canali social.

"E’ un momento di crescita, tutti quanti li abbiamo affrontati con un po’ di timore e preoccupazione. Affrontatelo con serenità, ci sono tante altre cose che nella vita sarete chiamati a superare, quindi questo è un momento di gioia, di crescita e soprattutto in bocca al lupo a tutti, state tranquilli”.

Il clima di oggi, nonostante tensioni e paure, era abbastanza sereno, come hanno affermato molti maturandi, aggiungendo però, anche con un po' di ironia, che probabilmente domani sarà sicuramente più teso.

A noi non resta che fare un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti.