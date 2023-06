Via XX settembre si colora d'estate coi gran pavesi

TERMOLI. L’accoglienza al centro. In tutti i sensi. Arriva l’estate e i commercianti di via XX settembre si autotassano per dare un tocco di colore e freschezza in quel luogo che collega Corso nazionale e via Fratelli Brigida.

Resa più frizzante e più piacevole per fare shopping in allegria, lo scorso anno fu riempita di nastri di diversi colori e l’effetto fu esaltante, quest’anno la cosa è diventata ancor più particolare, coi gran pavesi che gli armatori mettono sui loro natanti nei giorni di festa, bandierine coi segnali di servizio che usa in codice la gente di mare.

Via XX settembre sembra un grande bastimento pronto a salpare in mare aperto verso l’estate, come la flottiglia dei nostri motopescherecci nel giorno della processione a mare nel giorno di San Basso,

I commercianti, non trovandoli in Italia, i gran pavese li hanno dovuti far arrivare dagli States precisamente da West Corvina.