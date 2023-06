Maturità, al via la seconda prova scritta

MOLISE. È il giorno della seconda prova scritta per i 2530 studenti molisani. È iniziata alle 8:30, con tracce elaborate dal Ministero che variano a seconda dell'indirizzo e delle materie e vale 20 punti per il voto finale.

Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico. Istituti tecnici: Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing"; Economia aziendale e Geo-politica nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio", per "Informatica e Telecomunicazioni", Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi; Progettazione multimediale nell'indirizzo "Grafica e comunicazione"; Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l'articolazione "Viticoltura ed enologia".

Istituti professionali previgente ordinamento (esclusivamente nell'istruzione degli adulti): Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo "Servizi commerciali"; Tecniche di produzione e di organizzazione per l'indirizzo "Produzioni industriali e artigianali", articolazione Industria.

Come segnala il sito Skuola.net, Seneca non veniva proposto alla Maturità dal 2017 e sale al primo posto della “classifica” degli autori più scelti dal dopoguerra a oggi. Il titolo del brano scelto per la versione di latino è “Chi è saggio non segue il volgo”, tratto dall’opera “Lettere morali a Lucilio”.

Per quanto riguarda il compito di Matematica al Liceo Scientifico per la seconda prova scritta della Maturità 2023, i due problemi richiedono entrambi lo studio di una funzione.

Terminati gli scritti, inizieranno i colloqui, il calendario è deciso dai singoli istituti. L'obiettivo è quello di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente. Nel corso del colloquio, il candidato espone anche le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto) e le competenze acquisite nell'ambito dell'educazione civica.