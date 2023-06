Braccio di ferro sul project del cimitero, si deciderà nell'udienza di settembre al Tar Molise

TERMOLI. Prosegue il braccio di ferro sul progetto di finanza del cimitero di Termoli.

Nel mese di luglio 2022, l’Amministrazione Roberti ha dichiarato non più di pubblico interesse e non più fattibile il progetto di riqualificazione ed ampliamento del cimitero, fortemente voluto dalla giunta Sbrocca e proposto da una società di Potenza. Successivamente, il Tar Molise, sulla base del ricorso presentato dal promotore, per un mero errore procedurale ha annullato gli atti e ha riportato il tutto alla situazione antecedente l’estate scorsa.

A quel punto, l’attuale governo cittadino, ha scelto di non ricorrere al Consiglio di Stato, ma ha riavviato tutte le procedure e ha nuovamente revocato il project financing del cimitero.

La società promotrice del progetto ha quindi nuovamente presentato ricorso al Tar Molise, chiedendo in un primo momento anche la sospensiva cautelare dell’efficacia degli atti impugnati. Ebbene, questa mattina, dinanzi al Tar Molise il soggetto promotore ha rinunciato invece alla sospensiva e quindi l’udienza è stata fissata per il 20 settembre 2023.

Quindi, questa volta, le procedure svolte dal Comune per la revoca definitiva del project financing del cimitero sono risultate corrette e in autunno si conosceranno le decisioni del Tar Molise che potrebbe respingere il ricorso del soggetto promotore oppure accoglierlo, quindi con scenari che saranno sicuramente chiariti in via definitiva al Consiglio di Stato.