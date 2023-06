Ordigni bellici in mare, nuova operazione al largo del litorale Nord

TERMOLI. Il Capitano di Fregata, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli ritenuto necessario salvaguardare la sicurezza della navigazione, anche intesa come salvaguardia dell’incolumità delle persone, la sicurezza della balneazione e di prevenire il verificarsi di possibili danni a persone o cose rende noto che domani, venerdì 23 giugno, dalle ore 7 alle ore 12, nel punto individuato dalle seguenti coordinate GPS (Datum WGS 84): 42°04.5960’ N – 014°59.2980’ E, si svolgerà attività di brillamento di ordigni bellici.

Per un raggio di 1 miglio nautico, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare. Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia che, per compiti di istituto, abbiano necessità di accedere allo specchio acqueo in questione.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo d’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi d’informazione.