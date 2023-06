A Campomarino nasce lo sportello unico per l'edilizia online

CAMPOMARINO. L’assessore all’Urbanistica del Comune di Campomarino Antonio Saburro e il Sindaco Silvestri comunicano che dal giorno 1° settembre 2023 sarà attivo lo sportello Sue (Sportello Unico per l’Edilizia) Online.

Un importantissimo strumento pensato per snellire e semplificare le relazioni tra le imprese, i tecnici, i cittadini e la pubblica amministrazione attraverso la presentazione e gestione totalmente telematica delle pratiche edilizie.

In una P.A. sempre più smart, questa amministrazione ha ritenuto opportuno offrire a tutti gli utenti la possibilità di una interazione tra i principali attori del settore in maniera alquanto veloce e semplificata, prosegue, in tal senso lo sforzo del Comune nel fornire agli utenti strumenti digitali sempre più adeguati ed efficienti per una migliore fruizione dei servizi messi a disposizione, queste le parole dell’Assesore Antonio Saburro.

Lo sportello consentirà la presentazione di tutte le pratiche urbanistiche di seguito riportate;

Permesso di Costruire: Modulistica nazionale

SCIA: Modulistica nazionale

SCIA alternativa al PdC: Modulistica nazionale

CILA: Modulistica nazionale

CILAS: Modulistica nazionale

CIL: Modulistica nazionale

Comunicazione Fine Lavori: Modulistica nazionale

Segnalazione Certificata Agibilità: Modulistica nazionale

Autorizzazione Paesaggistica - Ordinaria:

Autorizzazione Paesaggistica - Semplificata:

Relazione paesaggistica semplificata:

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica:

Certificato di Destinazione Urbanistica: o Idoneità Alloggiativa:

Accesso agli Atti:

D.I.L.A.: NAZIONALE

La presentazione del Sue si terrà il giorno 20 luglio 2023 alle ore 11, tutti i professionisti del territorio interessati potranno seguire l’evento tramite una videoconferenza collegandosi al seguente link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nIfb_0-jTU-LRm3gAGXT7Q

In fine un ringraziamento va ai collaboratori dell’Ufficio urbanistica del Comune di Campomarino che con il loro supporto hanno reso possibile l’attuazione del suddetto strumento.