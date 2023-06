Nel mito di "Antonio Casolino" rinasce la piscina al parco comunale, che spettacolo

Il campione di nuoto Stefano Battistelli all'inaugurazione della piscina "Antonio Casolino"

TERMOLI. Sboccia nel secondo giorno di estate la nuova piscina “Antonio Casolino”, intitolata molto opportunamente al ricordo del nuotatore che ha fatto la storia della disciplina a Termoli, così come tenuta a battesimo da un altro campione che la storia l’ha fatta davvero, il primo medagliato maschile olimpico, Stefano Battistelli, che da metà anni Ottanta a metà fino ai primi anni Novanta ha rappresentato assieme a Giorgio Lamberti la prima età dell’oro, con podi e trionfi tra europei, mondiali e olimpiadi.

Una struttura che finalmente torna alla città, dopo esserne stata un fiore all’occhiello tra gli anni Settanta e Ottanta, dove ospitava un meeting nazionale al quale lo stesso Battistelli partecipava. Assieme a Battistelli, presente anche Fabio Conti, responsabile impianti della Federnuoto.

Autorità di ogni ambito, dalle forze dell’ordine agli amministratori comunali, dai quadri dirigenziali della Fin Molise al senatore Costanzo Della Porta, a prendere parte a una cerimonia che ha visto scoperta la targa dedicata a Casolino e il taglio del nastro dell’impianto. La famiglia Casolino è stata rappresentata dalla figlia di Antonio, Simona, e dal fratello Italo.





Proprio le parole del primo cittadino e di Simona Casolino hanno ricordato la figura mitica di Antonio, mentre Conti e Battistelli hanno rievocato la storia dell’impianto e l’importanza di avere spazi come questo, non usuali, vasca da 50 metri che sarà poi possibile anche fruire con due da 25 metri, vasca modulare che sicuramente calamiterà presenze a raffica, col verde del parco comunale “Girolamo La Penna” a fare da cornice unica e invidiabile.





La benedizione, acqua nell’acqua, come sottolineato, è stata a cura di padre Enzo Ronzitti. L’evento è stato moderato da Amelia Mascioli, che ha chiamato a esibirsi in piscina nuotatrici artistiche e una staffetta, per “bagnare” al meglio questo momento storico.

Un fiore all’occhiello che speriamo sarà volano di pratica sportiva e divertimento, gestito dalla Gtm srl.

Galleria fotografica