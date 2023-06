Nuovi box ittici al porto, lavori al via entro giugno

TERMOLI. Si è tenuto in mattinata l’ultimo sopralluogo, dopo l’aggiudicazione dei lavori, per la realizzazione di 44 nuovi box ittici previsti nella zona del molo nuovo del porto alle spalle dell’imbarco per le Isole Tremiti.

La zona verrà interamente riqualificata ed oltre ai magazzini, che saranno messi a disposizione degli operatori della pesca, sono previsti due locali ad uso coordinamento, servizi igienici, nuovi parcheggi, scale di sicurezza, nove nuove bitte e un defibrillatore all’interno della struttura.

Il sopralluogo si è tenuto alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano, dei rappresentanti delle associazioni della pesca e della società Gestione Industrie Venditti srl che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione dei box ittici.

I lavori, per un importo complessivo di 587mila euro, inizieranno durante la prossima settimana e dovrebbero terminare entro la fine del prossimo mese di settembre.

E’ stato possibile realizzare l’opera grazie al “Progetto di nuovi edifici – ripari di pesca per ampliamento attività imprenditoriali in area portuale ed opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza degli operatori marittimi”, redatto dall’architetto Francesco Paolo Avellino, presente all’incontro, funzionario dell’amministrazione comunale.

