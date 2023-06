Il litorale Nord verso il ritorno alla normalità

TERMOLI. Si avvicina l'ultimo fine settimana di giugno, sì, perché non domani, ma l'altro sabato ancora sarà già luglio, e per fortuna, l'azione di pulizia straordinaria dell'arenile sulla riviera Nord di Termoli, dopo le mareggiate disastrose delle ultime settimane, comincia a restituire scenari consoni a una stagione balneare, anche sulle spiagge libere.

Massiccio lo sforzo compiuto negli ultimi giorni, complici anche giornate climaticamente migliori, che hanno permesso di non fa accumulare più sulla battigia e sulla sabbia quantitativi assurdi di residui delle ondate portate a riva, dove soprattutto legname proveniente dalle zone alluvionate avevano colmato buona parte del mare Adriatico.

La foto che ci hanno inviato per testimoniare il ritorno alla normalità, almeno nel tratto indicato, fa compiere un sospiro di sollievo, se si ricorda solo pochi giorni fa come fossero impraticabili gli stessi tratti di costa. Una emergenza fronteggiata anche in deroga alle normative vigenti, su cui è forse il caso di rivedere parametri troppo stringenti, sempre nella garanzia di tutela della fauna e della flora di segmenti litoranei pregiati.