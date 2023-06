Quando l'assurdo è reale, sosta selvaggia blocca il traffico in centro per 75 minuti

TERMOLI. Davvero paradossale quanto avvenuto ieri e per pura combinazione nei momenti di attesa dell'arrivo a pochi metri di distanza della leader dem Elly Schlein.

Un'auto parcheggiata alla solita maniera, su Corso Umberto, appena dopo via Fratelli Brigida, come abbiamo anche riportato nella sezione community appena avvenuto il blocco, ha inibito il passaggio a un autobus del servizio urbano.

Ma quello che pareva essere un episodio fine a sé stesso, che solitamente si risolve in pochi minuti, stavolta è stata la vera goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza, di tutti. Sì, perché dalle 19.35 circa, quando il fattaccio, chiamiamolo così, è avvenuto, si è arrivati addirittura alle 20.50 per riuscire a far passare i mezzi, che nel frattempo erano divenuti due, 3/ e 3, con linee bloccate, utenti rimasti a piedi nelle varie fermate e d'estate c'è anche l'orario serale, per non parlare della fila venutasi a creare dietro i due autobus, impossibilitati a fare retromarcia e by-passare l'ostacolo.

Sul posto intervenuti i Vigili urbani, ma ciò che resta di fondo e che sconcerta è la carenza assoluta di civiltà che alberga in chi pensa di poter agire e fare come gli pare, indipendentemente dai disagi causati.

I conducenti sono esasperati, lo abbiamo ribadito più volte: ma quale la soluzione? Anche praticando tolleranza zero verso gli incivili, difficile anche immaginare "guardie" a ogni incrocio sensibile o un monitoraggio davvero in tempo reale del flusso viario nei suoi elementi più critici. Occorrerebbe tornare all'educazione, quella vera, ma qui la battaglia sembra persa in partenza.