Sindrome di down, l'associazione Ark 21 "cerca" sede

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo l'appello di un’associazione che chiede aiuto, anzi una sede.

L’associazione ARK 21, che si occupa di ragazzi con Sindrome di Down, dovrà lasciare i locali della galleria civica di Piazza Sant'Antonio, che dovranno essere ristrutturati.

«Siamo molto attivi con stand in varie occasioni, dove sono in esposizione i lavori realizzati dai ragazzi, i pomeriggi sono riempiti da varie attività (culinarie, musica, attività ricreative e tanto altro). Pensate che realizzano anche bomboniere commissionate e fino alla fine di giugno ci appoggiamo all' ex galleria civica, in piazza Sant'Antonio. Purtroppo abbiamo avuto la brutta notizia che noi, così come altre associazioni, dobbiamo lasciare la galleria. Beh...questo ci porta seri problemi, perché non avremmo un luogo di incontro per loro. ARK 21 nasce come Associazione Sindrome di Down ma oggi si sta espandendo a tutti i ragazzi "speciali" e converrete con noi, che non avendo un luogo dove lavorare con loro, diventa un serio problema. Contiamo su qualcuno di buon cuore che possa aiutarci a trovare un posto per noi».