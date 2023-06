Qualcosa si muove... l'Asrem cerca tre ginecologi: in 19 rispondono al concorso

TERMOLI. L’apertura delle assunzioni a medici specializzandi è sicuramente una delle boccate di ossigeno che il sistema sanitario si è garantito durante l’emergenza pandemica, quando era fondamentale reperire nuove professionalità in corsia, accelerando l’inserimento di laureati che stavano concludendo il proprio percorso di formazione.

Una buona risposta è stata data, ad esempio, nell’ultimo concorso pubblico bandito dall’Asrem nel febbraio scorso e mirato a cercare ginecologi, una delle figure di cui negli anni si era sofferta particolarmente la carenza, assieme a pediatri, anestesisti, cardiologi e medici di Pronto soccorso.

Sui 3 posti messi in ballo, sono state ben 19 le disponibilità accertate al termine della procedura, candidature al vaglio ora della relativa commissione, tra cui alcuni specializzandi, e comunque una graduatoria che potrà tornare evidentemente utile anche nel futuro.

I candidati iscritti al 3°, 4° o 5°anno del relativo corso di specializzazione della disciplina di Ginecologia e Ostetricia, saranno collocati, in seguito all’esito positivo della procedura concorsuale, in graduatoria separata.

Vedremo in corso d’opera poi dove i tre nuovi assunti saranno destinati, tenendo conto delle esigenze dei Punti nascita esistenti nella rete ospedaliera molisana, tra Campobasso, Termoli e Isernia. La stessa esistenza dei reparti, com’è noto è legata proprio alla capacità di garantirne l’operatività in sicurezza, nelle turnazioni, come bene si è visto negli anni anche al San Timoteo.