In Consiglio comunale si apre il dibattito sul progetto "Eolico offshore Molise"

TERMOLI. Sarà portata in aula mercoledì prossimo, alle 18.30, la mozione presentata dai gruppi consiliari di opposizione sul progetto di eolico offshore Molise, quello targato Maverick srl.

Alle 18.30 di mercoledì 28 giugno il presidente del Consiglio Annibale Ciarniello ha fissato la prima convocazione della seduta dedicata a questo tema, che sta tenendo banco dalla fine dello scorso autunno.

Nelle intenzioni dei proponenti, l’assemblea sarà chiamata a impegnare il sindaco «a esprimere in maniera netta ed incontrovertibile la posizione dell’amministrazione di Termoli in merito al progetto, come doveroso nei confronti dei cittadini, specificando quale sarà il proprio comportamento se il progetto dovesse andare avanti; a rappresentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - responsabile del procedimento autorizzativo dei campi eolici offshore - quanto dianzi premesso, invitandolo a sviluppare un’istruttoria ampia ed accurata; ad inoltrare l’ordine del giorno al Consiglio regionale del Molise. I gruppi di minoranza ricordano che «il 12.12.2022 la Capitaneria di porto di Termoli ha emanato l’avviso relativo all’istanza, presentata da Maverick srl, con sede a Milano in via dei Bossi 6, per ottenere una concessione demaniale marittima della durata di 40 anni, finalizzata alla realizzazione di un parco eolico denominato “Eolico Offshore Molise”. Progetto che prevede la messa in opera di 120 aerogeneratori flottanti, di potenza installata di 15 MW per ciascun aerogeneratore e complessiva di 1.800 MW. L’altezza totale della struttura delle torri è di 268 metri, includendo i rotori e le pale (rotori con raggio di 2,5 metri e pale lunghe 115,5 metri), a cui aggiungere quella dalla superficie del mare della parte emersa della sottostruttura flottante; l’area di mare richiesta è pari a 295,3 kmq ,superiore all’area dei quattro comuni costieri del Molise, ed è sita fuori dalle acque territoriali per 219,5 kmq (74,3%) ed entro le acque territoriali per i restanti 75,8 kmq;; le torri più vicine disterebbero dalla costa 25 km; la produzione elettrica annua stimata da Maverick srl è di 5,4 milioni di MWh (funzionamento 3.000 ore/anno), equivalente ai consumi elettrici annuali di 2 milioni di famiglie (7,7% del totale Italia), per un totale di circa 4,6 milioni di persone (consumo medio annuo 2,7 MWh per famiglia, composta in media da 2,3 persone). Il parco eolico flottante ha dimensioni tali da generare un enorme impatto sul mare antistante il Molise, con rilevanti limitazioni delle attività di pesca e di navigazione, sia commerciale che diportistica, e possibili ricadute negative sul turismo costiero; le centrali per la produzione di idrogeno “verde” sono anch’esse di enorme impatto sul territorio per il massiccio consumo idrico, in “concorrenza” con gli usi civili ed agricoli; il nucleo industriale di Termoli verrebbe fortemente condizionato dalla presenza degli impianti di produzioni e stoccaggio di idrogeno, ad elevato rischio di incendio e di esplosione.

La durata quarantennale della concessione sembra eccessiva, dato che la vita utile degli aerogeneratori è di circa 20 anni; il progetto presentato da Maverick srl, per la parte riguardante l’eolico, è pedissequo del progetto presentato in precedenza dalla società Iron Solar srl per un parco eolico flottante nel Basso Adriatico, a cui sono state apportate le seguenti modifiche: aerogeneratori da 35 a 120, durata della concessione da 30 a 40 anni, carte nautiche del Salento sostituite con quelle del Molise (si allega la Relazione generale del progetto di Iron Solar srl); l’ipotesi di veicolare tramite metanodotto l’enorme quantità di idrogeno che si vorrebbe produrre è tecnicamente impossibile, in quanto il trasporto di idrogeno tramite metanodotto è consentito al massimo con una miscela al 10% di idrogeno ed al 90% di metano; l’ipotesi alternativa di alimentare ad idrogeno e non più a metano l’esistente centrale termoelettrica è improponibile sotto il profilo economico, per il maggior costo dell’idrogeno, e sotto quello della potenza di elettricità generata dall’idrogeno», da qui le riserve che hanno indotto l’opposizione a chiedere che il Comune si pronunci ufficialmente.