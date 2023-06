"TecnicaMente", in gara gli studenti del Majorana

TERMOLI. Si è svolto all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ettore Majorana di Termoli, la decima edizione di TecnicaMente, il progetto di Adecco, nato con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende che ha coinvolto negli anni oltre 500 scuole su tutto il territorio italiano.

Il progetto ha coinvolto gli studenti di classi IV e V negli indirizzi di Automazione Industriale e Meccanica, Meccatronica ed Energia. Insieme ai referenti dell’azienda Ecocontrol GSM Fausto Di Stefano e Paolo di Leo e all’ingegner Petta e il signor Massimi dell’azienda Autoblock di Petacciato, i ragazzi, divisi in due gruppi si sono sfidati nella realizzazione dei progetti loro assegnati dalle due aziende grazie al supporto dei professori Di Carlo, Strazza, Di Biase e tutto il corpo docenti che assieme alla Dirigente, dottoressa Chimisso, hanno sin da subito accolto con entusiasmo il progetto. In occasione della giornata di premiazione gli studenti hanno presentato i due progetti realizzati entrambi all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità ambientale.

Il primo gruppo, infatti, ha realizzato un Totem di Ricarica per cellulari interamente alimentato con pannelli solari; il loro lavoro, dicono i ragazzi, si è ispirato all’agenzia Onu 2030, in particolare ai punti 7 e 11 che vogliono garantire accessibilità a tutti alle fonti rinnovabili. Il secondo gruppo, invece, diviso in meccanica e automazione, ha progettato un braccio robotico umanoide completamente automatizzato in grado di agevolare e ridurre i tempi di produzione in quanto capace di riconoscere il pezzo e impostare le lavorazioni autonomamente, senza l’ausilio di alcun operatore. La sfida si è chiusa con un parimerito grazie al voto della giuria d’eccezione composta dai referenti di importanti aziende del territorio quali Metano Impianti Srl, Molipack Srl, Sallustio Infissi Srl.

Gli ospiti si sono mostrati entusiasti per il lavoro svolto da tutti i partecipanti, hanno apprezzato l’opera realizzata materialmente ed esposta funzionante nel cortile della scuola. Sono rimasti piacevolmente colpiti dallo sguardo ottimista e rivolto al futuro dei partecipanti e li hanno spronati ad inseguire le loro passioni ed avere grinta e determinazione per realizzare ogni loro progetto. TecnicaMente permette una conoscenza e un’interazione diretta tra scuole, aziende e studenti, fornendo così un’esperienza molto concreta per i ragazzi e offre alle aziende la possibilità di conoscere meglio i talenti per un eventuale inserimento in organico. Le aziende partecipanti, infatti, rappresentano realtà desiderose di investire sui giovani talenti con proposte di valore e programmi di affiancamento. I migliori progetti a livello nazionale si sfideranno, infine, in una tappa conclusiva che si svolgerà presso Phyd, digital venture di The Adecco Group che combina una piattaforma digitale basata sul Cloud Computing e l’Intelligenza Artificiale di Microsoft, con un hub in Via Tortona 31 a Milano. “TecnicaMente negli anni ha saputo dare un contributo concreto ai ragazzi per aiutarli ad entrare in relazione con le aziende, ad assaporare la sfida di immaginare soluzioni tecniche per risolvere problemi reali e a presentarle alle imprese. Dall’altro canto, le aziende del territorio hanno potuto conoscere i talenti che la scuola stava per preparando per il mercato del lavoro offrendo loro un’opportunità concreta.

Le scuole, i dirigenti scolastici e i docenti ci hanno supportato vedendo nel progetto un reale collegamento tra la loro azione didattica e le esigenze del mercato. Nel corso degli anni abbiamo quindi raggiunto numeri davvero importanti e possiamo oggi raccontare una storia di successo orgogliosi delle opportunità concrete che siamo riusciti a creare per i tanti giovani che hanno partecipato all’iniziativa, condividendo idee innovative e sostenibili a beneficio anche di tutto l’ecosistema territoriale” - ha dichiarato Massimiliano Medri, Managing Director Adecco Italia.