Sanità di confine, Schael: «A Vasto utenti molisani al Pronto soccorso, piano integrativo»

TERMOLI-VASTO. Nell’attesa che si realizzi il progetto del nuovo ospedale, dal San Pio e dall’Asl numero 2 Chieti-Lanciano-Vasto si fanno di nuovo riferimenti rispetto all’utenza molisana, in piena estate oramai, con l’afflusso turistico che porta sulla costa abruzzese anche tanti nostri corregionali, specie dall’entroterra.

Riferimenti emersi nell’ambito di una sorta di “operazione verità” condotta dal manager Thomas Schael, direttore generale dell’Asl teatina, che ha inteso rispondere su produttività, tempi di attesa, dinamiche del personale, tecnologie: questi i temi toccati per dimostrare come l’ospedale di Vasto abbia un ruolo di primo piano nell’offerta aziendale, con punte da primato in alcuni settori.

Utenza molisana chiaramente correlata alla questione del personale, su cui Schael insiste molto, con una strategia precisa sulle assunzioni che rappresenta un inedito in provincia di Chieti: “Abbiamo portato a termine i concorsi per specialisti in Cardiologia e Medicina interna - tiene a precisare - e abbiamo già inviato le comunicazioni ai vincitori per i quali ci sarà un obbligo di destinazione preciso: Vasto e Lanciano.

Se non accetteranno queste sedi dovranno rinunciare, e noi provvederemo a scorrere la graduatoria, trovando sicuramente giovani medici disponibili a lavorare in questi presidi dove abbiamo maggiore necessità.

Per il Pronto Soccorso, che accoglie anche pazienti del Molise, c’è un piano di integrazione anche con la Medicina d’urgenza territoriale per far fronte all’aumento dell’afflusso estivo, in attesa che venga espletato il concorso regionale al quale la nostra Asl parteciperà per procedere a nuove assunzioni. In generale, abbiamo un obiettivo chiaro: costruire un corpo professionale giovane, primari compresi, che possa avere una prospettiva di lavoro lunga e stabile.

I professionisti che sceglieranno Vasto potranno guardare al futuro sapendo che saranno protagonisti nel nuovo ospedale, un gioiello di tecnologia che può rappresentare un incentivo per giovani medici a inizio carriera. Allora se mettiamo insieme le politiche del personale, con 50 unità in più rispetto al mio arrivo, la sostituzione già portata a termine del 20% degli apparecchi elettromedicali vecchi di oltre dieci anni, l’impegno sul fronte delle liste d’attesa, sull’assistenza ai turisti che partirà dal primo luglio, sarà chiaro perché non si può accettare che vengano dette baggianate sull’ospedale di Vasto per superficialità, o, peggio, per interessi di parte, estranei alla tutela della salute. I numeri non mentono”.