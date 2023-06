Eolico offshore, «Conferenza di servizi nella prossima settimana, giochi fatti?»

TERMOLI. «La politica ha il compito di ascoltare, trovando soluzioni, le istanze che vengono dal mondo della pesca e dalla relativa filiera commerciale, soprattutto in una realtà, come quella del basso Molise, fortemente legata, anche dal punto identitario, ai pescatori e commercianti ittici della costa».

Dalla protesta del mondo della pesca tante sfaccettature analizzate sul futuro della costa, con una verve critica, quella dell'ex parlamentare dem Laura Venittelli, che mesi fa ha costituito il comitato contro il progetto di Maverick srl.

«Il progetto europeo di ridurre le zone di pesca, unitamente alle 10.000 richieste di società private di allocare nel ns mare impianti eolici galleggianti offshore, senza "contropartita" per i cittadini e gli addetti all"economia blu, rappresentano la condanna a morte per una categoria tartassata dal caro gasolio e dalle tante attività burocratiche che sottraggono tempo e risorse alle imprese di pesca ed ai commercianti ittici.

Per questo motivo l'opposizione alla realizzazione, con risorse pubbliche e senza contropartita per i cittadini e per gli addetti al mondo ittico, del parco eolico off-shore che blocca tutta la costa molisana con 120 pale fluttuanti da 265 mt ha trovato la ferma opposizione della sottoscritta col deposito di osservazioni che ne ostacoleranno la realizzazione di questo enorme scempio.

La conferenza di servizi, per la realizzazione del grande parco eolico off-shore e per le due grandi centrali ad idrogeno, nella città di Termoli (impianto e centrali che nulla offrono ai cittadini molisani ed ai pescatori) è stata indetta per la prossima settimana, quando oramai i giochi saranno fatti.

Dica a questo punto il sindaco di Termoli e candidato alla presidenza della Regione, se si opporrà a questo scempio che distrugge la sua città.

Dica il sindaco-candidato se ha veramente a cuore Termoli ed il Basso Molise e se intende, veramente, difendere i pescatori ed i commercianti ittici, andando "oltre" i sorrisi e le pacche sulla spalle, impegnandosi, sin da oggi a scrivere alla Capitaneria di Porto dicendo a chiare lettere che Termoli, la costa, i pescatori, gli operatori turistici, i balneari, gli abitanti di Rio Vivo Marinelle, gli abitanti delle città costiera non hanno bisogno del parco eolico off shore e delle due più grandi centrali ad idrogeno del mondo. Dica questo ...potrebbe essere ancora in tempo per salvare la sua città visto che, sino ad ora, nulla è pervenuto!»