“Poste le basi per nuovo Patto Salute”, ma Toma chiede di cambiare il commissariamento

Le dichiarazioni del presidente Donato Toma

TERMOLI. “Poste le basi per nuovo Patto Salute”, annuncia Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, dopo l’incontro con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a Lungotevere Ripa.

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, rileva come "parlando da presidente di una regione con la sanità commissariata, serve la revisione dell'istituto del commissariamento perché non funziona e lo dico a caratteri cubitali, non aiuta le regioni nel piano di rientro, non aiuta le regioni ad uscire dalla crisi della sanità".

Toma ha poi ricordato che "le Regioni chiedono una revisione completa della medicina territoriale" a partire da quella "ospedaliera perché non è in grado di soddisfare i bisogni dei cittadini. La territorialità è fondamentale".

Per il presidente della Regione Molise "è importante che il governo stia sul pezzo, mantenga gli impegni: il patto della salute 2019-2021 non è stato attuato anche per la pandemia, ma il governo non ha mantenuto i suoi impegni".

“Con spirito di leale collaborazione istituzionale – spiega Fedriga - la Conferenza delle Regioni lavora insieme al Governo ad un nuovo Patto Salute. Vogliamo insieme, attraverso un tavolo di confronto, dare una nuova programmazione e modernizzare il settore nei prossimi anni.

Superata con successo la pandemia, ora va rafforzato il valore universale del sistema sanitario e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Lavoriamo quindi al rilancio della sanità e al suo potenziamento territoriale.

Gli investimenti in salute hanno un impatto positivo sullo sviluppo dell’economia e il Pnrr è un’occasione unica per riorganizzare e modernizzare il nostro sistema sanitario. Ma la scadenza 2026 è un termine che dobbiamo tenere in considerazione nella programmazione e rimodulazione degli interventi, ad esempio quelli relativi all’edilizia sanitaria.

Serve un’assistenza integrata tra servizi territoriali, ospedalieri, sociali, digitali, in modo da erogare un'assistenza con sempre migliori tempi di accesso e di qualità delle prestazioni. Per raggiungere questi obiettivi servono maggiori risorse e un investimento sul personale anche con nuove assunzioni.

Nella contingenza riconosciamo lo sforzo del Governo, ma proponiamo tempi diversi e una nuova programmazione finanziaria, che sia in linea con la spesa sanitaria dei principali partner europei. I prossimi tre anni del nuovo Patto Salute dovranno servire a dare prospettive e maggior equilibrio ai bilanci sanitari regionali.

E’ inoltre prioritario valorizzare il ruolo del medico e delle professioni sanitarie, introducendo nuovi modelli organizzativi che diano piena e concreta attuazione alla riforma della medicina territoriale.

Il problema della carenza del personale sanitario è sempre più centrale e strategico, e il nuovo Patto Salute servirà anche a superare tetti e limitazioni nell’acquisizione di personale, consentendo il superamento delle attuali criticità”.

"C'è piena condivisione con le Regioni. Procederemo ora rapidamente a istituire un tavolo ristretto per affrontare le criticità" della sanità pubblica, spiega il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo l'incontro al ministero della Salute con la Conferenza delle Regioni.

Al tavolo ristretto, oltre le Regioni e il ministero, anche l'Agenas. Le criticità da affrontare sono diverse, dalla mancanza di una medicina del territorio, ha rilevato il ministro, alle diseguaglianze tra le Regioni alla carenza del personale. E le Regioni hanno in particolare evidenziato il problema del personale nei pronto soccorso, la sicurezza e premi salariali incentivanti, così come l'appropriatezza delle prestazioni e la riorganizzazione passi anche attraverso la riforma della medicina generale territoriale.

È stata una riunione importante e di condivisione. Ci tenevo ad incontrare i presidenti delle Regioni e gli assessori. I problemi della sanità sono abbastanza chiari: mancanza di medicina sul territorio, disuguaglianze, carenza di personale e più fondi ma anche necessità di usarli bene. Il sistema deve essere sostenibile per dare una risposta gratuita a tutti i cittadini. Sul lato economico è necessario innovare e cambiare per rendere più attuale la medicina. L'aumento del fondo? Questa è una richiesta che arriva da tutte le parti. Quest'anno noi l'abbiamo già aumentato rispetto a quanto deliberato dai governi precedenti. Nessuno ha voglia di definanziare il sistema ed è anche giusto che i fondi aggiuntivi vadano a premiare gli operatori sanitari". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine dell'incontro con la Conferenza delle Regioni del 21 giugno.

Quindi per Schillaci ci saranno “più fondi ma anche riforme”. Nella discussione sul nuovo Patto Salute, dai presidenti delle Regioni arriva anche la proposta della dipendenza per i medici di famiglia e del superamento dei tetti di spesa e dei limiti di assunzione di personale sanitario.

“È andata molto bene, ci riaggiorneremo con un tavolo ristretto”, spiega il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, che ha parlato di “unità” di intenti tra le Regioni “e in pieno accordo con il ministro Schillaci”.

Schillaci ha quindi sottolinto come accanto alla “necessità di avere più fondi” c’è “la necessità di usarli bene”. Per questo la sanità “va completamente ridisegnata”, perché oggi il sistema “è un po’ ingolfato”.

"La riforma della salute va rivista e ridisegnata a 360 gradi, facendo in modo che i pronto soccorso siano decongestonati, che gli ospedali abbiano un numero di posti letto adeguati e che finalmente arrivino la medicina di territorio e la telemedicina a distanza per risolvere le disuguaglianze", precisa ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine dell'incontro di oggi con la Conferenza delle Regioni.

Quindi la medicina del territorio e la telemedicina possono "risolvere tante diseguaglianze, che ci sia anche una modalità diversa di lavoro per i medici di medicina generale e che anche le farmacie, molto utili durante la pandemia, possono avere un ruolo crescente perché sono riconosciute come un punto di salute da tanti cittadini''.

La sanità ''ha luci ed ombre. Le luci sono gli operatori sanitari, le ombre sono dovute a un sistema ingolfato. L'altra cosa che deve essere superata sono le diseguaglianze dell'offerta sanitaria pubblica".

Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, Schillaci sottolinea che ''esiste dal 2001. Le Regioni, di fatto, sulla sanità, hanno pieno potere operativo. Credo sia importante che il ministero abbia, e lo rivendico, un ruolo di controllo per aiutare le Regioni che sono più in difficoltà e per far si che i modelli regionali migliori possano essere esportati in altre Regioni".