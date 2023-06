Guasto elettrico manda in tilt la linea ferroviaria Pescara-Bari, proteste dei passeggeri

TERMOLI. Sbottano i passeggeri della linea adriatica, dopo i disagi subiti oggi. «Disservizio di Trenitalia nel gestire il disagio causato da un guasto tecnico all'impianto elettrico, inizialmente sulla linea Ortona-Pescara e poi anche a quella di Termoli, che sta causando un ritardo al momento di più di 5.30 ore (fermi dalle 15.23 nei pressi di Chieuti Scalo). Noi passeggeri del FrecciaRossa 9808 Lecce-Torino siamo praticamente chiusi e senza informazioni precise su quanto ancora durerà questa lunga attesa di ripartire per raggiungere la propria destinazione. Ci sentiamo presi in giro dai continui annunci rassicuranti che comunicano via "radio" che il guasto è risolto e si aspetta solo l'autorizzazione a ripartire. Addirittura sul sito di ViaggiaTreno di Trenitalia ci sono informazioni scorrette, c'è scritto di un ritardo di 16 minuti. Ci sono bambini, animali domestici che iniziano a non aver più pazienza e se si continua così la situazione potrebbe peggiorare.

La cosa che più ci lascia indignati è anche la mancanza di trovare un'alternativa per risolvere questo forte disagio, tipo organizzare dei pullman/bus per evitare di trascorrere ancora tante ore senza sapere quando il treno potrà riprendere la sua corsa. Ci è stata offerta solo dell'acqua e nessuno del personale sa dirci qualcosa. Ci sono turisti stranieri basiti e tutto viene trattato con assoluta indifferenza. Nessuno interesse nei confronti di noi viaggiatori che scegliamo il treno come mezzo di trasporto preferito e siamo i principali finanziatori dell'azienda Trenitalia. Spero che questo non venga ignorato neanche da voi che lavorate per dare voce a chi come noi stiamo subendo un forte disservizio senza avere le giuste spiegazioni, soluzioni e ricompense adeguate. E denunciare la mala gestione di un'azienda così importante».

GLI AGGIORNAMENTI

Linea Pescara - Bari: circolazione in graduale ripresa dalle ore 18:45 dopo un guasto alla linea elettrica

23.06.2023

Aggiornamento - ore 18:45

La circolazione in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici.

La circolazione dei treni in direzione Pescara è impedita e viene regolata tramite l'utilizzo di altri binari.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 330 minuti.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:30)

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50)

• FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54)

• FR 8824 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55)

• FR 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)

• FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (21:00)

• FR 9808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:50)

• FR 8811 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:53)

• IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

• IC 614 Lecce (11:54) - Milano Centrale (23:40)

Il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55) oggi ha origine da Foggia.

I passeggeri in partenza da Bari Centrale e Barletta possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Foggia, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FR 8830 che ne attende l'arrivo.

Il treno FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:30) oggi termina la corsa a Foggia.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50).

Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55) oggi termina la corsa a Pescara.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) oggi termina la corsa a Pineto.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Aggiornamento - ore 17:30

La circolazione è fortemente rallentata, in corso l'intervento dei tecnici.

La circolazione dei treni in direzione Pescara è impedita e viene regolata tramite l'utilizzo di altri binari.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 220 minuti.

I treni Intercity e Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Aggiornamento - ore 16:00

La circolazione è fortemente rallentata, in corso l'intervento dei tecnici.

La circolazione dei treni in direzione Pescara è impedita e viene regolata tramite l'utilizzo di altri binari.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 175 minuti.

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Aggiornamento - ore 13:45

La circolazione è fortemente rallentata, in corso l'intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Inizio evento - ore 12:55

La circolazione è rallentata per un guasto alla linea elettrica tra Pescara e Ortona.

Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti.