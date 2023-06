Bimbi con due mamme, il Cpo di Larino condivide la posizione dei colleghi di Padova

LARINO. Ancora una volta il mondo dei comitati Pari Opportunità degli ordini forensi italiani si compattano rispetto a circostanze particolari, come già avvenuto nel recente passato. In Molise sono quelli di Larino e Isernia, che assieme a decine e decine di comitati di altri fori hanno condiviso quanto diffuso dal Cpo di Padova.

«Notizie di stampa, locale e nazionale, segnalano che la Procura di Padova ha proposto impugnazione di una serie di atti di nascita di coppie omogenitoriali che coinvolgerebbero ben 33 casi a partire dal 2017.

Il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Padova intende evidenziare gli aspetti discriminatori dell'attuale quadro normativo: in base alla legge che regola la procreazione medicalmente assistita (Legge 40/2004) il consenso prestato dalla madre cosiddetta "intenzionale", non ha alcun valore, anche se il suo "contributo" alla procreazione è esattamente il medesimo di quello apportato dal secondo genitore nella coppia eterosessuale, laddove la coppia ricorre parimenti a gameti esterni ed in questa lacuna è evidente la discriminazione delle coppie omosessuali; altro profilo di discriminazione si ravvisa nei confronti dei bambini nati a seguito di fecondazione assistita, legalmente praticata in molti paesi. Le ripercussioni pratiche di questa carenza normativa si producono a più livelli: il figlio di una sola mamma viene privato di un genitore che si era impegnato a prendersi cura di lui (dove, dopo che sarà cancellato il secondo cognome, non ci sarà il rimpiazzo con un papà, quel bambino resterà figlio di una sola mamma); perde i diritti ereditari collegati alla seconda madre; perde la stabilità della relazione familiare con la seconda mamma, rapporto che proseguirà solo se ed in quanto acconsentito dalla madre biologica, e che potrebbe essere bruscamente interrotto ove la coppia entrasse in crisi; in caso di morte della madre biologica, quel bambino diventa orfano. II Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Padova stigmatizza la colposa inerzia del legislatore, e la censura va rivolta a tutte le forze politiche che si sono avvicendate al governo dal 2014, nessuna esclusa, in quanto finisce per discriminare i figli di coppie omogenitoriali che vengono di fatto privati di un genitore. L'iniziativa della Procura si inserisce in questo contesto di certo come un atto dovuto.

II Cpo degli Avvocati di Padova esprime perplessità nel rilevare che la confusione che si ravvisa in gran pane dell'informazione diffusa sul tema, laddove si ritiene di applicare alla situazione di madri che hanno fatto ricorso alla fecondazione eterologa all'estero la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 30.12.2022, poi richiamata dalla circolare del Ministro Piantedosi nel gennaio scorso. Tale decisione riguarda, in realtà, fattispecie completamente diversa, in tema di gestazione per altri, la cosiddetta maternità surrogata, che è vietata in Italia (e che l'attuale Governo intende sanzionare come reato universale). Ebbene: nessuno dei 33 casi registrati dall'Anagrafe di Padova riguarda ipotesi di gestazione per altri. Nei casi di Padova non c'è maternità surrogata, le coppie di mamme hanno concordato che una delle due fosse fecondata ed il bambino non è stato partorito per altri, ma voluto come proprio dalla mamma biologica e anche dalla madre intenzionale.

II Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Padova invita quindi il legislatore a prendere finalmente alto che la società è cambiata e che esistono figli di coppie omosessuali cui devono essere accordati pari diritti (bigenitorialità) e pari dignità dei figli di coppie eterosessuali».