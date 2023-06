«Il Molise non sia dimenticato dopo il voto, manteniamo attiva la partecipazione»

TERMOLI. Dal gruppo "Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli" arriva la riflessione di fine campagna elettorale, a firma di Andrea Montesanto.

«Vorrei dedicare qualche parola alla recente ondata di coinvolgimento politico che ha animato la nostra regione. È bello vedere tanti cittadini interessarsi attivamente alla politica locale e impegnarsi per l'interesse della nostra comunità.

Ancora più significativo è il fatto che molti politici da Roma si sono recati qui, nel cuore del Molise, per ascoltare le nostre voci e partecipare ai nostri dibattiti.

Sicuramente questo dimostra che la nostra regione non è stata dimenticata... Tuttavia, mi preme sottolineare che il nostro impegno non dovrebbe esaurirsi con la conclusione delle elezioni, soprattutto da parte della politica, come troppo spesso accade. Dobbiamo rimanere vigili, monitorare le azioni dei nostri rappresentanti e fare sentire la nostra voce per tutta la durata del loro mandato. Speriamo che il prossimo presidente eletto sia in grado di comprendere le specificità della nostra regione e di identificare soluzioni concrete per affrontare le sfide che ci troviamo ad affrontare, a partire proprio dalla sanità.

Il suo successo sarà il nostro successo e il progresso del Molise dipenderà da una leadership forte e competente. La nostra regione ha tanto potenziale!

Manteniamo viva questa partecipazione politica, coltiviamo il dialogo costruttivo e facciamo sentire la nostra voce. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per il Molise».