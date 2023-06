Elezioni regionali, insediati i seggi in vista del voto di domani e lunedì

TERMOLI. Seggi insediati in città per le elezioni regionali, che scattano domani alle 7, fino alle 23, per poi riprendere lunedì, sempre alle 7, e terminare alle 15.

Considerando gli iscritti all'Aire, sono 327.805 gli aventi diritto alle elezioni regionali, di cui 161.713 uomini e 166.092 donne. All'Estero risiedono 85.311 elettori ed elettrici (rispettivamente 43.289 e 42.022). Considerando le due province, sono 233.611 in quella di Campobasso (57.850 all'Estero) e 94.194 in quella di Isernia (27.461 all'Estero).

A Termoli sono 28 le sezioni ordinarie, oltre a quella speciale all'ospedale San Timoteo.

Candidati presidenti in ordine di presentazione sulla scheda elettorale: Emilio Izzo, Roberto Gravina e Francesco Roberti.

Tra le curiosità, un seggio, il numero 27, ancora non era stato "coperto" col tandem presidente-segretario all'atto dell'insediamento e in alcune sezioni non ci sarebbero schede a sufficienza rispetto agli aventi diritto.