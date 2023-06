Seggi aperti: si decide il destino del Molise

TERMOLI. Seggi aperti dalle 7 in Molise, nelle 391 sezioni elettorali disseminate nei 136 comuni della Regione.

In 24 ore, sommando le 16 ore a disposizione oggi (7-23) alle 8 di domani, lunedì (7-15) si decide il destino del Molise.

Come abbiamo anche riportato in fase di insediamento, considerando gli iscritti all'Aire, sono 327.805 gli aventi diritto alle elezioni regionali, di cui 161.713 uomini e 166.092 donne. All'Estero risiedono 85.311 elettori ed elettrici (rispettivamente 43.289 e 42.022). Considerando le due province, sono 233.611 in quella di Campobasso (57.850 all'Estero) e 94.194 in quella di Isernia (27.461 all'Estero).

A Termoli sono 28 le sezioni ordinarie, oltre a quella speciale all'ospedale San Timoteo.

Candidati presidenti in ordine di presentazione sulla scheda elettorale: Emilio Izzo, Roberto Gravina e Francesco Roberti. Quattordici le liste in campo, una per Izzo, sei per Gravina e 7 per Roberti.

Da questa competizione saranno eletti venti consiglieri (12 alla maggioranza e otto all'opposizione), oltre al nuovo presidente della Regione. Ricordiamo che le liste dovranno superare uno sbarramento del 5% in coalizione e dell'8% per chi corre da solo.

Riflettori accesi negli ultimi giorni anche a livello nazionale su queste elezioni regionali, dopo una campagna elettorale quale totalmente in sordina, il cui interesse è affiorato nell'approssimarsi del voto e in concomitanza con la presenza dei leader nazionali nelle piazze molisane. Come viene sottolineato, è il primo voto senza la figura di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno.