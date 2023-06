Ultima domenica di giugno, meteo variabile e voto: incognite di inizio estate

TERMOLI. Sin dall'indizione delle elezioni regionali all'ultimo fine settimana di giugno l'incognita affluenza era legata anche al meteo, vista l'ormai piena stagione balneare. Le previsioni per oggi non parlano di una domenica eccezionale, anche se priva di precipitazioni sulla costa.

Per MeteoinMolise.com «Nubi sparse e schiarite. Non sono previste precipitazioni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 23°C».

Questo potrebbe anche far optare cittadini-elettori a non riversarsi sulla costa, come sarebbe avvenuto con un caldo più intenso e un quadro più stabile, ma non è detto. Altra incognita è il contro-esodo, coi semafori presenti nelle strade di collegamento principali, come Trignina e Bifernina, che potrebbero incidere sull'afflusso ai seggi, domenica scorsa, ad esempio, furono molte le polemiche sollevate dagli automobilisti. In ogni caso c'è la possibilità di votare anche domani, almeno fino alle 15.

Ringraziamo il nostro "osservatore speciale a Piè di Catello, Gianluca Polverigiani per le immagini puntiali.

