Alle 12 hanno votato a Termoli 3.417 elettori, l'affluenza in città è dell'11,81%

TERMOLI. In assenza di voti segnalati alla sezione 29, quella speciale allestita all'ospedale San Timoteo, ai 28 seggi distribuiti sulle scuole comunali si sono recati alle 12 già 3.417 elettori, per esprimere la propria scelta rispetto al candidato presidente della Regione e alle relative liste che accompagnano i tre competitor in lizza. L'affluenza è dell'11,81%.