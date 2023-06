Il candidato presidente Emilio Izzo ha votato nel seggio di Isernia

ISERNIA. I tre candidati presidenti della Regione distribuiti "plasticamente" nei tre centri più importanti, chiamati anche loro a esprimere il proprio voto.

Dopo Francesco Roberti (centrodestra) a Termoli e Roberto Gravina, a Campobasso, entrambi in tarda mattinata, è toccato oggi pomeriggio a Emilio Izzo, candidato per la lista "Io non voto... i soliti noti", recarsi alle urne, al seggio numero 1, come ha sottolineato lui stesso sul profilo social: «Edificio storico della scuola Giovanni XXIII, alle 16 per esprimere il mio voto dal lungo sapore di libertà!»