Verso completamento e gestione esterna del Palaltrisport di via Pertini

TERMOLI. Sarà completato il Palaltrisport di via Pertini. In merito, l’amministrazione comunale ha varato un atto di indirizzo in Giunta, che parte dal riconoscimento della funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo-formativo, dell'aggregazione, della socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita.

«Si riconosce la rilevanza sociale degli impianti sportivi quali centri di aggregazione della comunità locale e l'associazionismo sportivo senza scopo di lucro espressione del territorio; sostiene a tal fine il sistema sportivo locale, principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi comunali; intende favorire la riqualificazione degli spazi e degli impianti sportivi di sua proprietà; Il Comune di Termoli è proprietario della palestra “Palaltrisport” alla via Pertini sulla quale è in esecuzione un intervento di riqualificazione che dovrà essere completato nelle finiture e impianti prima di conseguire la piena funzionalità dell'impianto sportivo». In via Sannitica è pervenuta l’istanza dell’Asd Delfina Volley School Termoli, con la quale si propone di completare l'impianto e assumere la gestione diretta dell'impianto sollevando l'Ente da ogni responsabilità in ordine alla gestione dello stesso previa esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a riqualificare, ammodernare e manutenere l'impianto a proprie spese senza alcun onere sul bilancio comunale.

L'Amministrazione comunale in vista della programmazione della prossima stagione sportiva intende sostenere le società sportive dilettantistiche e loro raggruppamenti, o comunque i soggetti del terzo settore che utilizzano gli spazi comunali ma il Comune non intende gestire direttamente gli impianti sportivi ma procedere con affidamento esterno. La proposta della Delfina Volley è stata ritenuta meritevole di attenzione, volta al completamento, alla riqualificazione ed ammodernamento della struttura sportiva comunale palestra “Palaltrisport” alla via Pertini senza oneri a carico del bilancio dell'Ente. Per questo, con atto di indirizzo, è stato incaricato il dirigente del Servizio Patrimonio per l'adozione di tutti i necessari provvedimenti prodromici l'affidamento e alla stipula delle convenzioni per la gestione dell'impianto.